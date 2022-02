Swisscom aumenterà i salari

Aumenti salariali in vista per i dipendenti di Swisscom assoggettati al contratto collettivo di lavoro (CCL). Dal prossimo primo aprile vedranno lievitare i loro stipendi in media dello 0,9%. L’accordo tra l’azienda e le parti sociali, il sindacato syndicom e l’associazione del personale transfair, riguarda circa 10’000 dipendenti del gruppo. Per tenere conto del rincaro, la maggior parte degli interessati riceverà un aumento generale del salario il cui importo dipenderà dalla posizione nella fascia salariale, si legge in una nota odierna, nella quale si precisa che per i collaboratori e le collaboratrici che si trovano già al di sopra della stessa non è previsto alcun aumento.