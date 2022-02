Swiss sospende i voli verso l’Ucraina da lunedì

“La sicurezza ha la massima priorità”

“La sicurezza dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio ha la massima priorità in ogni momento”, ha aggiunto l’addetto stampa, spiegando la misura. I viaggiatori interessati dalle cancellazioni saranno informati. Attualmente Swiss non utilizza lo spazio aereo ucraino per i sorvoli. La compagnia ha precisato che monitora la situazione da vicino ed è in contatto con le autorità.