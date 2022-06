Swiss, saranno 676 i voli a saltare

Nel fine settimana si era appreso che Swiss dovrà cancellare ulteriori voli in estate e in autunno a causa della carenza di personale. In un comunicato odierno precisa che saranno soppressi 676 dei 31’414 complessivamente previsti.

All’inizio di giugno la compagnia aerea aveva già annunciato che avrebbe soppresso il 2% dei 18’500 voli (ovvero 370) previsti fra luglio e agosto per lacune nei propri effettivi. Anche in primavera si era dovuto procedere a delle cancellazioni.

Motivi di stabilità

Per giustificare le cancellazioni, la compagnia adduce la ricerca di maggiore stabilità. “Il settore è attualmente esposto a una congiuntura molto tesa e deve fare fronte a delle grandi difficoltà operazionali”, scrive Swiss in un comunicato. L’intenzione della compagnia sarebbe quindi quella di offrire alla clientela “le migliori garanzie possibili in termini di pianificazione in questo periodo instabile”, segnato dall’aumento “dei casi di Covid in numerosi Paesi europei, così come da limitazioni importanti di capacità e da scioperi in diversi aeroporti europei e in alcuni servizi di navigazione aerea”. La soluzione, per Swiss, è quindi una revisione dei suoi piani operativi.

Rotte coinvolte non esplicitate

Il vettore non menziona quali rotte saranno colpite dal nuovo taglio. I voli tra Zurigo e Vienna continueranno comunque ad essere effettuati da Austrian Airlines, che come Swiss fa capo a Lufthansa, probabilmente fino alla fine del piano invernale 2022/23, vale a dire fino a marzo. Inizialmente questa misura, annunciata a inizio giugno, era prevista solo per il periodo dal 4 luglio al 4 settembre.

Conseguenze anche per il trasporto merci