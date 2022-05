Swiss riduce le perdite nel primo trimestre

La compagnia aerea Swiss ha fortemente ridotto le perdite nel primo trimestre di quest'anno, dopo la crisi legata al coronavirus. Il giro d'affari è più che raddoppiato su base annua a 712 milioni di franchi. Le perdite sono state portate a 47,4 milioni di franchi, dopo i -201 milioni registrati nel 2021, si legge in un comunicato odierno della filiale elvetica del gruppo tedesco Lufthansa.

Fattori positivi e negativi

“La forte ripresa della domanda di viaggi aerei, così come la razionalizzazione dei costi legata alla ristrutturazione hanno avuto ripercussioni positive”, ha sottolineato Swiss. L’aumento del prezzo del cherosene ha invece un po’ frenato il recupero e il conflitto in Ucraina “ha indebolito la domanda per un corto periodo”.