Swiss ha rimborsato in anticipo il prestito Covid

Swiss ha rimborsato il prestito bancario che la Confederazione ha garantito al vettore aereo per far fronte alla pandemia di Covid-19. Il finanziamento della compagnia avverrà in futuro attraverso la casa madre Lufthansa, che ricorrerà al normale mercato dei capitali, ha indicato oggi la società elvetica.

Rimborso entro la scadenza

Dall’inizio della pandemia il vettore con la croce svizzera non ha mai usato più della metà del denaro messo a disposizione e complessivamente ha versato 60 milioni di franchi in interessi e tasse bancarie. Il rimborso totale stato è effettuato entro fine maggio, prima quindi della scadenza concordata che era nel 2025.

Una forte ripresa

Come noto l’impresa, che con lo scoppio della crisi del coronavirus aveva visto crollare l’attività, poteva contare su una linea di credito bancario di 1,5 miliardi di franchi, garantito all’85% dalla Confederazione. Ora però l’industria dell’aviazione si trova in forte ripresa. Tanto che Swiss deve far fronte a una carenza di personale che l’ha costretta a cancellare voli. “La pandemia ha scatenato la più grande crisi nella storia dell’aviazione mondiale”, ricorda il presidente del consiglio di amministrazione Reto Francioni, citato in un comunicato odierno. “Swiss è grata alla Confederazione che, sotto la guida del Dipartimento delle finanze, ha creduto nel futuro della compagnia in una fase molto difficile. Swiss ha dimostrato di possedere un’enorme sostanza e potenziale futuro. Insieme, la Confederazione, le banche e Swiss hanno compiuto un grande sforzo per garantire che una delle aziende più importanti per l’economia elvetica fosse in grado di superare con successo la grave minaccia rappresentata dalla crisi del coronavirus”.