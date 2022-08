Swiss estende le sue tariffe “Green”

Swiss propone da oggi delle tariffe “Green” ai viaggiatori aerei in partenza dalla Danimarca, dalla Svezia e dalla Norvegia. Questa tariffa facoltativa, supplementare rispetto al costo del biglietto aereo, prevede una “compensazione integrale – spiega la compagnia aerea in un comunicato – delle emissioni di CO2 attraverso l’utilizzo di carburante sostenibile e investimenti in progetti di protezione del clima”.