Swiss continua a volare verso l’Ucraina

Si evita lo spazio aereo ucraino

Tuttavia al momento Swiss evita di usare lo spazio aereo ucraino per i sorvoli verso altre destinazioni, ha precisato l’addetta stampa. Inoltre la compagnia continua a monitorare la situazione da vicino. Alla fine di gennaio Swiss aveva già deciso di cambiare gli orari dei voli in modo tale che gli equipaggi non fossero più tenuti a passare la notte in Ucraina.