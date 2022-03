Swiss: anche il 2021 in profondo rosso

Fatturato migliorato

Il fatturato è migliorato del 13,7% a 2,1 miliardi di franchi, precisa inoltre Swiss in un comunicato odierno. La compagnia ha beneficiato di un aumento dei servizi, soprattutto nei mesi estivi, e di una continua e forte domanda nel settore merci. Nel terzo trimestre, l’azienda aveva messo a segno un piccolo profitto per la prima volta dall’inizio della pandemia. Malgrado ciò, non è stata in grado di proseguire con questa tendenza nel quarto. In particolare a causa di fattori stagionali, in questo periodo ha infatti registrato un deficit di 36,6 milioni.