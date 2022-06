Swatch Group vince il processo a Londra contro Samsung

Cosa è successo

Il tribunale di Londra ha stabilito che alcuni dei quadranti offerti dal Samsung Galaxy Store per gli orologi connessi violano i diritti di marchio di Swatch. Chi indossa gli orologi connessi di Samsung può scaricare quadranti per personalizzare il proprio prodotto. Dal punto di vista di Swatch, alcuni di questi quadranti ricordano chiaramente quelli di orologi Omega, Breguet, Longines, Swatch e Tissot. Per questo motivo ha portato il caso davanti al tribunale di Londra, che ha riconosciuto la violazione della proprietà intellettuale di 23 marchi del gruppo. Nel comunicato, Swatch Group ha definito la sentenza del tribunale “l’unica soluzione corretta per la protezione dei marchi in un mondo digitalizzato”.