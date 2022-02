Svizzeri invitati a lasciare le regioni di Donetsk e Luhansk

Singole compagnie aeree hanno ridotto o sospeso i loro voli verso l’Ucraina, scrive il DFAE. Chiunque voglia lasciare il paese deve utilizzare i mezzi di trasporto commerciali disponibili. Si sconsigliano i viaggi turistici e altri viaggi non urgenti in Ucraina. Il DFAE sconsiglia generalmente di recarsi in certe parti del paese.