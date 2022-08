Svizzeri in carrozza da 175 anni

“Spanisch-Brötli-Bahn”

La prima linea interamente in territorio svizzero fu infatti aperta al traffico tra la località argoviese e Zurigo il 7 agosto 1847. Il traffico regolare iniziò due giorni dopo. All’epoca il convoglio percorreva in 38 minuti i 22,5 chilometri fra le due città, quattro volte al giorno (cinque volte la domenica ed i giorni festivi). Il biglietto costava 1,60 franchi in prima classe ed 80 centesimi in terza. Quattro locomotive a vapore - “Aare”, “Rhein”, “Reuss” e “Limmat” - trainavano sbuffando i 33 vagoni per i passeggeri, i tre previsti per i bagagli ed altri quattro per le merci. L’ultima locomotiva di questo tipo in servizio è stata la “Limmat” sostituita nel 1882 da nuovi modelli più moderni. La ferrovia venne quasi subito ribattezzata “Spanisch-Brötli-Bahn”. Il treno prese il nome dai panini appena sfornati che un panettiere di Baden inviava ogni mattina a Zurigo.