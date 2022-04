“Svizzera svolga ruolo nella ricostruzione”

La Svizzera può e deve svolgere un ruolo importante nella ricostruzione in Ucraina. Lo ha affermato oggi la presidente del Consiglio nazionale Irène Kälin (Verdi/AG), di ritorno dal viaggio a Kiev. L'attacco della Russia, ha spiegato, è un attacco alla democrazia.

“Un attacco ai diritti umani”

“Questa guerra ci riguarda tutti: colpisce i nostri valori comuni ed è un attacco ai diritti umani e una grave violazione del diritto internazionale”, ha detto Kälin in conferenza stampa a Berna, spiegando i motivi che l’hanno portata ad accettare l’invito del presidente del parlamento ucraino Ruslan Stefantschuk. “Rifarei il viaggio in qualsiasi momento”, ha tenuto a precisare Kälin, anche alla luce di tutte le critiche ricevute.

L’incontro con Zelensky

La delegazione parlamentare svizzera, guidata dalla presidente del Consiglio nazionale, si è recata ieri a Kiev e nei suoi dintorni. È stata ricevuta presso la sede del parlamento ucraino e ha visitato Irpin e Gostomel. Nella capitale, Kälin ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La delegazione era composta anche dai deputati Roger Nordmann (PS/VD), Nik Gugger (PEV/ZH) e Yves Nidegger (UDC/GE) ed accompagnata dall'ambasciatore svizzero in Ucraina Claude Wild e dal suo omologo ucraino a Berna, Artem Rybchenko.

“La Svizzera deve fare di più”

L'ecologista argoviese ha poi indicato che la Svizzera vorrebbe aiutare nelle operazioni di ricostruzione in Ucraina. Nei colloqui avvenuti a Kiev si è discusso delle infrastrutture che hanno la priorità nella ricostruzione. “Abbiamo il know-how per mettere la nostra esperienza a disposizione in questo ambito”, ha sottolineato. “La Svizzera deve fare di più per la ricostruzione” ad esempio di scuole e ponti, ha aggiunto Nordmann, spiegando che la Confederazione ha il vantaggio di cooperare con l’Ucraina da molto tempo e ha dunque molta esperienza locale. Kälin e Nordmann - particolarmente colpiti dal desiderio di ricostruire dell'Ucraina - si sono detti tuttavia consapevoli che il conflitto potrebbe anche peggiorare.

Viaggio delle polemiche

Nordmann nel corso dell'incontro con i media ha spalleggiato più volte Kälin, rispondendo ai giornalisti in modo seccato che il viaggio è stato “importante e giusto in termini di politica statale”. La popolazione ucraina “deve sapere che la stiamo sostenendo. Volevamo dimostrare che noi ci siamo”. A suo avviso le sanzioni alla Russia da parte della Svizzera sono giustificate, poiché nella zona orientale dell'Ucraina la situazione è catastrofica. Il socialista vodese ha poi respinto le critiche espresse ieri dall'UDC nei confronti della presidente del Consiglio nazionale. Quest'ultima si era detta stupita dalla decisione della Fedpol - che ha sconsigliato il viaggio - di non accompagnare la delegazione in Ucraina. Kälin è in tour elettorale in Ucraina, ignorando gli avvertimenti della Fedpol, e poi critica spudoratamente sul Blick il fatto che non sia protetta dalla polizia svizzera, ha scritto ieri sera il partito su Twitter. L'argoviese si è limitata a dire che non poteva dire nulla di più di quello che era già stato detto ai media.