“Svizzera può essere modello per Ucraina”

La Svizzera, con il suo sistema federale e la sua neutralità armata, può servire da modello per l’Ucraina dopo la guerra contro la Russia. È quanto ha affermato in una intervista al “Blick” il premio Nobel per l’economia Roger Myerson. A suo avviso, Berna può svolgere un ruolo di mediazione tra i due belligeranti.

Esercito sì, ma non minaccioso

“L’Ucraina potrà preservare la sua indipendenza in futuro soltanto se conserva un esercito forte dopo la guerra”, ha aggiunto Myerson al quotidiano zurighese. “Tuttavia non deve essere minacciosa nei confronti della Russia, altrimenti si rischia un nuovo conflitto”.

Continuare una tendenza

Sul piano politico, negli ultimi anni il Paese dell’Europa dell’Est ha già trasformato le sue istituzioni nella direzione del federalismo, ha osservato ancora il premio Nobel. “Ha trasferito più poteri ai sindaci locali. Questo deve essere preso in considerazione durante la ricostruzione” del Paese dopo la guerra.