Svizzera nuova base per 007 russi?

In Svizzera un diplomatico russo su tre è in realtà una spia. La stima riferita oggi dal SonntagsBlick proviene da fonti del Servizio delle attività informative della Confederazione (Sic). Dei 220 funzionari russi attivi nella Confederazione, una settantina sarebbe in realtà alle dipendenze dei servizi segreti di Mosca. Alcune di queste persone sono state chiaramente identificate come agenti dei servizi, per altre vi è un forte sospetto. Secondo quanto riferito nell’edizione domenicale del tabloid zurighese, gli 007 russi travestiti da diplomatici sarebbero stazionati fra Berna e Ginevra, sede di numerose organizzazioni internazionali.

Riorientamento sulla Svizzera

In un rapporto confidenziale del Sic, a cui il SonntagsBlick ha avuto accesso, si mette in evidenza il rischio che la Svizzera diventi prossimamente ancora più strategica per le attività di spionaggio russe. L’espulsione di diplomatici (o presunti tali) di Mosca da numerosi Paesi europei potrebbe infatti riorientare sulla Confederazione le attività russe di intelligence, “usandola come punto di partenza per aggirare le misure amministrative degli altri Stati Schengen”.