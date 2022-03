Svizzera neutrale, Blocher per un’iniziativa popolare

L’ex consigliere federale Christoph Blocher sta valutando il lancio di un’iniziativa popolare per una Svizzera neutrale. Sanzioni economiche, come quelle che la Confederazione ha deciso nei confronti della Russia, non dovrebbero più essere possibili.

“Bisogna intervenire in questo senso”

Nella Costituzione federale serve un articolo per la neutralità integrale, che escluda anche sanzioni, ha detto il democentrista in una dichiarazione odierna rilasciata a “Teleblocher”: “Sono dell’opinione che bisogna intervenire in questo senso”. Le sanzioni economiche sono metodi di guerra, ha aggiunto Blocher. Si sta “valutando” un’iniziativa sul tema, perché attraverso le Camere federali non si arriverebbe a modifiche, visto che oltre all’UDC “l’orda del parlamento” è favorevole all’accantonamento della neutralità.

Dopo le sanzioni alla Russia

L’intervento del leader carismatico dell’UDC va inserito nel quadro della ripresa, da parte della Svizzera, delle sanzioni dell’Unione europea (Ue) nei confronti della Russia, a causa dell’aggressione militare di quest’ultima ai danni dell’Ucraina. Il partito di destra bolla questo passo di Berna come una rinuncia alla neutralità. I democentristi sono anche contro la candidatura della Svizzera al Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per gli anni 2023 e 2024. Già lunedì Blocher, attraverso le pagine della “Neue Zürcher Zeitung”, aveva detto che chi scegliere sanzioni economiche è parte della guerra. La Svizzera ha a suo dire sprecato con leggerezza l’occasione di fare la propria parte quale Paese neutrale, ad esempio lavorando per una soluzione pacifica.