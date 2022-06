Svizzera-Francia, il frontaliere tipo è un quarantenne maschio

Il frontaliere francese che lavora in Svizzera ha in media più di 40 anni, è 7 volte su dieci un uomo ed è per lo più sposato con un figlio. È quanto emerge da una ricerca effettuata da Crédit Agricole e dal Groupement Transfrontalier Européen. Lo studio, giunto alla terza edizione, precisa inoltre che quasi quattro frontalieri su cinque sono proprietari del loro alloggio, acquisito tramite un’ipoteca accesa in Francia e sovente in franchi svizzeri, e non in euro. Tali lavoratori spendono inoltre pochissimi soldi in Svizzera.