Svizzera, fermati in giugno quasi 3’500 migranti irregolari

Forte aumento dei migranti in situazione irregolare fermati in Svizzera. Nel mese di giugno sono stati 3'468, ossia quasi il triplo rispetto allo stesso mese di un anno fa.

Le cause

L'aumento è dovuto principalmente alle entrate attraverso il confine orientale, scrive oggi in una nota l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. La crescita è stata costante in tutti i mesi del 2022.