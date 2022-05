“Svizzera esempio in lotta a cambiamento climatico”

“Abbiamo parlato di molte cose” durante la mezz’ora di colloquio a margine del Forum economico mondiale (WEF), ha dichiarato l’inviato del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un’intervista a Keystone-ATS. La guerra in Ucraina, la neutralità della Svizzera e il cambiamento climatico sono stati i principali temi discussi.

Tecnologie verdi Kerry ha definito la Svizzera “un esempio di tutto rispetto” in termini di lotta al riscaldamento globale. Ha citato le tecnologie verdi, le iniziative per ridurre le emissioni di CO2 e la responsabilità sui temi della sostenibilità.

Svizzera nel Consiglio di sicurezza Onu? “Può avere un ruolo positivo”

Sull’Ucraina, Kerry non ha voluto oltrepassare il suo mandato e parlare a nome del presidente Joe Biden. “Abbiamo apprezzato la posizione svizzera sulle sanzioni contro la Russia”, ha dichiarato. Non si è neppure dilungato sulla candidatura elvetica per un seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU, la cui elezione si terrà il 9 giugno a New York. Ma un Paese con la “reputazione” della Svizzera può avere un ruolo positivo nell’organo esecutivo, ha detto.