Svizzera esclusa da due gremi europei

La Svizzera è stata esclusa da due importanti gremi dell’Unione Europea. Al contrario di quanto avveniva in passato, Berna non ha ricevuto l’invito a partecipare né al consiglio informale dei ministri dell’istruzione, formazione e innovazione, né alla riunione dei ministri dell’ambiente e dell’energia, che si sono svolti negli scorsi giorni. Stando a quanto riportano oggi i giornali del gruppo Tamedia, il vento è cambiato da quando la Francia detiene la presidenza del Consiglio europeo e quindi decide quali Stati terzi invitare alle riunioni. Il motivo per cui la Confederazione non è stata invitata a sedere ai tavoli non è stato dato, ma secondo i quotidiani Tamedia la Francia non avrebbe ancora digerito la scelta svizzera di optare per il jet statunitense F-35 invece che per quello francese Rafale lo scorso giugno.