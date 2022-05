Sviluppo rete 5G divide gli svizzeri

Over55 favorevoli

La fascia di età più favorevole è quella degli over 55 (46,2%), davanti ai giovani tra i 18 e i 35 anni (45%). I 36-55enni sono meno propensi, con il 38,3% pro e il 44,6% contro. Il numero di sostenitori è nettamente più alto tra le persone con un’istruzione superiore (47,3%) rispetto a chi ha un livello di formazione più basso (38,3%). Da notare infine che oltre un terzo degli intervistati ha un abbonamento 5G. Quest’ultimo è più comune tra i giovani (41,1% dei 18-35enni), mentre solo un terzo delle persone tra i 36 e i 55 anni ne possiede uno e il 26% delle persone con più di 55 anni. Il sondaggio è stato condotto in aprile dall’istituto di ricerche di mercato innofact per conto di comparis.ch su 1023 persone provenienti da tutta la Svizzera.