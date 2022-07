Sunrise-Upc, fatturato stagnante nel secondo trimestre

L’operatore via cavo Sunrise UPC ha registrato un fatturato e un utile operativo lordo stagnanti nel secondo trimestre.

EBITDA salito dello 0,5%

L’azienda zurighese ha registrato una stagnazione dei ricavi a 739,1 milioni di franchi, stando a un comunicato. In particolare, Sunrise ha fatturato 739,1 milioni di franchi svizzeri (-0,3%) da aprile a giugno. L’utile operativo corretto per segmento prima degli ammortamenti (EBITDA) è salito dello 0,5% a 266,8 milioni di franchi, ha annunciato oggi il secondo provider di telecomunicazioni della Svizzera. Il fatturato è stato sostenuto in particolare dalla crescita del segmento delle grandi imprese nel settore dei clienti commerciali. Inoltre, l’azienda è riuscita ad aumentare i ricavi dei servizi con i clienti privati della telefonia mobile. Il segmento della rete fissa, invece, è diminuito.