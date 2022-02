Sunrise UPC: clienti in aumento nel 2021

Rispetto al 2020, gli abbonati alla telefonia mobile di Sunrise UPC sono cresciuti di 181’800 unità, mentre quelli all’offerta internet e televisiva sono aumentati di 34’700 unità, indica un comunicato diffuso oggi. Per quanto riguarda la redditività, Sunrise UPC ha registrato un utile operativo EBIDTA in calo dell’1,8% a 1,1 miliardi di franchi, in particolare a causa dei costi legati alla fusione. Dal canto suo, il fatturato è lievemente cresciuto (+0,5%) a 3,04 miliardi, grazie alle attività con la clientela professionale e nel comparto della telefonia mobile, precisa la nota.