Sulzer vende le attività in Russia e lascia il paese

Dopo aver in un primo tempo ridotto le attività in Russia, il gruppo industriale elvetico Sulzer ha ora deciso di lasciare definitivamente il paese in guerra. La società vende con effetto immediato le sue filiali sul territorio russo, dove è presente da diversi decenni e impiega 300 persone. Lo indica Sulzer in una nota odierna, nella quale non precisa i dettagli finanziari. “Il consiglio di amministrazione si rammarica della necessità di aver dovuto adottare questa decisione dopo decenni di attività in Russia”, si legge nel comunicato. Tuttavia, dopo un’attenta valutazione delle opzioni disponibili, il ritiro e la vendita delle attività costituiscono la soluzione migliore per tutte le parti interessate.