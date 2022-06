Sul tavolo del Nazionale due mozioni sull’Ucraina

PS e Verdi

Per il PS, che segnala come altri Paesi hanno già compiuto questo passo, la soluzione attuale, ossia l’obbligo di notifica, è del tutto insufficiente. Di parere opposto l’esecutivo, che ritiene le misure in vigore sufficienti. Gli ecologisti dal canto loro sottolineano come l’invasione russa dell’Ucraina abbia portato alla ribalta “la stretta interdipendenza tra la piazza svizzera del commercio di materie prime e i regimi autocratici”. “Circa l’80% del petrolio russo è negoziato sul nostro territorio”, precisano i Verdi. Anche in questo caso il governo ritiene adeguate le disposizioni vigenti: “le autorità incaricate dell’attuazione della legislazione contro il riciclaggio di denaro, in particolare della vigilanza, dispongono attualmente delle basi legali e dei mezzi sufficienti per prevenire il riciclaggio di denaro e la corruzione”, sostiene il Consiglio federale nella risposta scritta all’atto parlamentare.