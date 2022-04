“Stop a combustibili fossili”

L'Associazione svizzera per la protezione del clima ha inoltrato oggi alla Cancelleria federale una petizione con oltre 13 mila firme in cui esorta il parlamento ad elaborare un piano generale per l'uscita della Svizzera dai combustibili fossili. La petizione è stata inoltrata in vista delle discussioni finali sul controprogetto governativo all'iniziativa dei ghiacciai che si terranno a livello di commissione la settimana prossima a Berna.

Sostegno da diversi partiti

Le richieste incluse nella petizione sono sostenute da partiti tanto di destra che di sinistra. Tra i firmatari figurano il consigliere agli stati Ruedi Noser (PLR/ZH) accanto al consigliere nazionale Stefan Müller-Altermatt (Centro/SO). Tra i firmatari di spicco figura il premio nobel per la chimica Jacques Dubochet.

“Basta gas serra entro il 2050”

L‘iniziativa “Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)” chiede che a partire dal 2050 la Svizzera non emetta più gas serra di quanto i serbatoi naturali e tecnici di CO2 ne possano assorbire. Entro tale data vanno poi vietati i combustibili fossili. Sono ammesse eccezioni per applicazioni tecnicamente non sostituibili, a condizione che le emissioni vengano compensate in Svizzera.

No all’iniziativa, sì al controprogetto diretto

Lo scorso marzo, il Consiglio nazionale ha bocciato l'iniziativa, approvando però il controprogetto diretto del Consiglio federale. Anche quest'ultimo chiede una compensazione delle emissioni entro il 2050. Tuttavia non contempla il divieto dei combustibili fossili ma prevede che il loro uso dovrà essere ridotto “nella misura massima tecnicamente possibile, economicamente sostenibile e compatibile con la sicurezza del Paese”. Come l’iniziativa, anche il controprogetto prevede che la legge d’applicazione stabilisca il percorso di riduzione delle emissioni di gas serra sino al 2050.