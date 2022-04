Stazioni sciistiche, finale “col botto”

La rinascita degli sport invernali Negli ultimi due inverni, gli ospiti elvetici hanno dimostrato di essere una vera e propria ancora di salvezza per il settore, anche se ora i turisti dall'estero hanno iniziato a tornare in Svizzera a sciare, ha proseguito Berger. Sempre sulle onde della radio svizzero-tedesca, Berno Stoffel, direttore di Funivie Svizzere, non ha esitato a parlare di rinascita degli sport invernali. Questo è dovuto anche al fatto che la pandemia ha eliminato temporaneamente altre opportunità di praticare sport, ha aggiunto.

Sorridono Laax, Zermatt e Adelboden

A livello di singole località, la stazione sciistica di Laax, nei Grigioni, ha stilato un bilancio positivo dell'inverno 2021/22, che ha praticamente eguagliato quello del 2019/20. Il tasso di occupazione degli hotel è però leggermente regredito in questi ultimi giorni rispetto allo scorso anno, per via della Pasqua tardiva. Soddisfazione è anche stata espressa a Zermatt (VS), dove il numero di turisti stranieri è tornato a crescere. Voci positive giungono pure da Adelboden (BE), dove gli ospiti per Pasqua non sono mancati.