Stati: “No a privatizzazione parziale PostFinance”

PostFinance non dovrebbe, per il momento almeno, essere privatizzata. Con 43 voti a 0, il Consiglio degli Stati ha deciso di non entrare in materia sulla revisione parziale della legge sull’organizzazione della Posta. La Camera dei Cantoni ha così seguito il parere della sua commissione preparatoria che all’unanimità proponeva di non entrare nel merito.