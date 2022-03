Stadler Rail rimane in Bielorussia

Il costruttore ferroviario turgoviese Stadler Rail non intende chiudere il suo stabilimento in Bielorussia, sebbene il paese sia considerato un alleato della Russia nella guerra contro l’Ucraina. “È una situazione difficile”, afferma il presidente del consiglio d’amministrazione (e Ceo ad interim) Peter Spuhler, in un’intervista all’agenzia Awp. “ Non costruiamo prodotti per oligarchi, i nostri prodotti generano un beneficio quotidiano per la popolazione in generale. Per questo motivo non ho una cattiva coscienza per quello che stiamo facendo”.

“Noi imprenditori non siamo la polizia mondiale, né vogliamo essere quelli che emettono sanzioni di punto in bianco”, ha argomentato il 63enne. A suo avviso il compito di farlo spetta alle organizzazioni internazionali come l’Onu, la Nato, l’Ue e l’Ocse. “Dopo è abbastanza chiaro: allora anche noi, come imprenditori, dobbiamo rispettare queste sanzioni”. “In Bielorussia abbiamo un grande impianto, che purtroppo ora è anche coinvolto in questa guerra, che non possiamo approvare”, ha proseguito l’ex consigliere nazionale UDC (1999-2012) in margine alla presentazione del rapporto d’esercizio 2021 della sua azienda. Le sanzioni dell’Ue, che entreranno in vigore il 4 giugno, significano che i componenti elettronici non potranno più essere forniti al paese. Questo ha un impatto sui condizionatori d’aria dei treni, i sistemi di informazione dei passeggeri, i convertitori di potenza e i trasformatori. Come risultato, Stadler deve ora trasferire alcune attività di assemblaggio in Polonia e Svizzera.