Sport, la Svizzera sostiene la dichiarazione contro la Russia

In occasione di una conferenza virtuale, i ministri dello sport o i segretari di Stato per lo sport dei Paesi di Europa, Nord America, Asia e Oceania e di altre importanti nazioni sportive hanno condannato l’attacco armato della Russia all’Ucraina definendolo una «violazione esecrabile ed eclatante» contro gli impegni internazionali. “Il rispetto dei diritti umani e i rapporti di pace tra le nazioni costituiscono la base dello sport internazionale”.

Le linee guida

I principi sanciti dal gruppo di Paesi dicono che Russia e Bielorussia non devono più poter organizzare manifestazioni sportive internazionali; che gli sportivi di punta, le squadre, così come pure i funzionari che rappresentano i due Stati devono essere esclusi da gare che si svolgono in altri Paesi; infine, dove possibile, devono essere adottate misure contro investimenti in ambito sportivo, come sponsorizzazioni e sostegni finanziari, che presentano legami con lo Stato russo.