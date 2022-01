Sospetto cartello appalti in Svizzera romanda

La Commissione della concorrenza (Comco) ha avviato un’inchiesta su possibili accordi nel settore della manutenzione stradale: perquisizioni sono state eseguite presso varie imprese in diversi cantoni romandi, indica la stessa Comco in una nota odierna.

L’organo di controllo “dispone di indizi secondo i quali quattro imprese dei cantoni di Friburgo, Giura, Neuchâtel e Vaud avrebbero concluso degli accordi sugli appalti”, si legge nel comunicato. La Comco non precisa quali siano le società in questione. Queste aziende sono “sospettate di avere coordinato le loro offerte e i prezzi per le commesse pubbliche riguardanti la manutenzione delle strade (rivestimento del manto stradale e trattamento dello strato superficiale) durante diversi anni”.