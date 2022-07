Sono oltre 60'000 le richieste per lo Statuto S

Sono 60’084 le richieste di statuto di protezione S registrate finora in Svizzera dall’inizio della guerra in Ucraina. Lo ha comunicato oggi la Segreteria di Stato per la migrazione (Sem), che non conosce il numero totale di rifugiati ucraini attualmente in Svizzera. Si sa però che 58’095 persone hanno già ottenuto il permesso.