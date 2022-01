Sono 87’278 i nuovi casi di Covid nel weekend

Nelle ultime 72 ore, in Svizzera sono stati annunciati 87’278 nuovi casi di Covid-19. Rispetto a venerdì, 247 persone hanno necessitato di un ricovero ospedaliero e 35 sono decedute. Esattamente una settimana fa, l’UFSP ha annunciato 67’906 casi, ovvero 19’372 in meno. Lo stesso giorno si contavano 30 decessi e 233 ricoveri. Attualmente 627 persone si trovano in cure intense. I pazienti Covid occupano il 26,70% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione del 72,70%.