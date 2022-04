Soletta, si indaga su 4 incendi avvenuti in 2 settimane

“Angoscia” per i residenti I consigli comunali si sono inoltre dichiarati consapevoli dell'angoscia che questi incendi suscitano nei residenti, indica la nota. Sottolineano anche che le priorità sono la sicurezza e il benessere della popolazione: quest'ultima è pregata di rimanere all'erta e segnalare alla polizia qualsiasi avvistamento sospetto. Ieri i rappresentanti dei tre comuni del distretto di Wasseramt, che confina con il canton Berna, e i membri della polizia e dei vigili del fuoco si sono incontrati per una discussione, il cui contenuto per ragioni investigative non può essere rivelato. Bruno Gribi, portavoce della polizia cantonale di Soletta, ha detto al telegiornale regionale Argovia/Soletta dell'emittente svizzero-tedesca Srf che i risultati delle prime indagini indicano chiaramente un incendio doloso.

Sinistri anche a Kriegstetten

Nel fine settimana pasquale appena trascorso si sono poi verificati due sinistri a Kriegstetten. Un incendio è divampato in un magazzino di cibo e deposito: i danni anche in questo caso ammontano a centinaia di migliaia di franchi. Il bestiame ha potuto essere tratto in salvo in tempo e nessuna persona è rimasta ferita. Quasi contemporaneamente, un residente di una casa unifamiliare ha notato che il suo capanno degli attrezzi era in fiamme; è stato in grado di spegnere il fuoco da solo.