Soldi ‘Ndrina, l’indagine conduce in Svizzera

Denaro “sporco”, riconducibile agli affari della cosca di ‘ndrangheta degli Iamonte, reinvestito nel Nord Italia e soprattutto all’estero, fra la Svizzera, la Bulgaria e la Romania, dove erano state acquistate anche due centrali idroelettriche. È il quadro ricostruito dalla Guardia di Finanza italiana a conclusione dell’indagine ‘Black fog’, condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria di Bologna e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia bolognese con i magistrati Francesco Caleca e Flavio Lazzarini. Si tratta di un nuovo filone dell’operazione “Nebbia calabra” contro la criminalità organizzata, svolta nel 2018 dagli stessi finanzieri.

Il “dominus” risiede in Svizzera

Sono quattro le persone indagate per trasferimento fraudolento di valori, tra i quali colui che è ritenuto il “dominus” del vasto giro d’affari illegale: un faccendiere italiano di 52 anni, già arrestato alla fine del 2018 a Bologna sempre dalle Fiamme Gialle, che gli avevano sequestrato beni per oltre 8 milioni, compresa una rivendita di tabacchi nel centro commerciale Pilastro. A carico del 52enne, attualmente residente in Svizzera, il Tribunale di Bologna ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

I beni sequestrati

Questa volta, tra i beni sottoposti a sequestro preventivo ci sono il capitale sociale di una società italiana, il saldo di due conti correnti esteri (uno in Romania e uno in Svizzera) fino alla concorrenza di 15 milioni, le quote societarie di due imprese in Romania, tre conti correnti e due immobili a Sofia, in Bulgaria. L’esecuzione delle misure è avvenuta in diversi Stati grazie al coordinamento dell’organismo di cooperazione giudiziaria internazionale Eurojust, e anche per le indagini sono state determinanti le informazioni fornite dalle autorità estere.