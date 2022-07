Soffocò il figlio con il proprio corpo: assolta

I fatti

La tragedia si è verificata una mattina del luglio 2020 in un appartamento di Prangins (VD): un altro neonato della donna era morto in circostanze simili nel 2018. Tuttavia, mentre nel primo caso la procedura penale era stata archiviata in quanto non era stato possibile stabilire chiaramente le cause del decesso, nel secondo caso si è arrivati al Tribunale correzionale di La Côte a Nyon. Al termine del processo, i giudici hanno concluso che l'imputata non fosse in grado di intendere e di volere. La 39enne inglese soffre di disturbi della personalità anche di tipo “borderline”, che la portavano, tra l’altro, al consumo eccessivo di alcol.