Società elettriche, pronti 10 miliardi

Il Consiglio federale ha posto oggi in consultazione, fino al 4 maggio, il progetto di legge per il salvataggio delle aziende elettriche di rilevanza sistemica in caso di crisi, onde garantire al Paese l'approvvigionamento in energia. Il governo è pronto a mettere sul piatto 10 miliardi di franchi. Dopo l'adozione del messaggio a metà maggio, il disegno di legge dovrà essere discusso dal Parlamento nella sessione estiva e posto in vigore con urgenza, precisa una nota governativa odierna. A medio termine, la legge - la cui validità è fissata in 4 anni, ossia fino al 2026 - dovrà essere sostituita da altre misure per salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento.

Partecipazione obbligatoria

Tenuto conto delle forti oscillazioni del prezzo dell'energia e delle incertezze legate alla guerra in Ucraina, il governo, come annunciato nelle scorse settime, è pronto a mettere sul piatto fino a 10 miliardi di franchi per garantire la liquidità delle società alle prese con prezzi estremi o inadempienze su larga scala delle controparti. Stando al progetto, le società elettriche importanti - la cui partecipazione al piano di salvataggio non è facoltativa - sono obbligate a concordare in anticipo con la Confederazione le condizioni per un mutuo in una situazione di crisi, perché in caso di emergenza l'aiuto deve essere disponibile entro 48 ore. Oltre a ciò, i Cantoni dovranno rimborsare alla Confederazione la metà delle eventuali perdite sui mutui. La quota dei singoli Cantoni corrisponde alla loro quota del Pil. In cambio, i Cantoni ricevono il 50% per cento delle entrate generate dal supplemento di rischio

Ruolo sussidiario

Come ricorda una nota odierna dell'esecutivo, il ruolo della Confederazione è sussidiario. In prima battuta sono chiamate in causa le aziende stesse. Queste ultime, insieme con i loro finanziatori (banche, obbligazionisti, ecc.) e ai loro proprietari (Cantoni, Comuni, privati), devono adottare con continuità tutti i provvedimenti atti a prevenire situazioni di crisi. In particolare, esse sono tenute a prendere misure per preservare e aumentare la liquidità. In caso di sviluppi straordinari del mercato che comportino problemi di liquidità per le aziende elettriche di rilevanza sistemica, la Confederazione può accordare mutui garantiti. Le aziende elettriche mantengono così la capacità di operare e possono assicurare la fornitura di corrente.