Skyguide, la panne costa diversi milioni a Swiss

La panne a Skyguide del 15 giugno scorso, che ha costretto a chiudere lo spazio aereo svizzero per diverse ore, costerà “diversi milioni di franchi a Swiss”. Lo indica il CEO della compagnia, Dieter Vranckx, in un’intervista pubblicata oggi dalla Handelszeitung. Non è ancora possibile quantificare con precisione le conseguenze, ha aggiunto, precisando che Swiss sta ancora valutando se reclamare il denaro a Skyguide. “Se subiamo un danno finanziario che sfugge al nostro controllo, è nostro dovere farlo”, sottolinea Vranckx.