“Situazione stabile nelle terapie intensive”

“La situazione nelle terapie intensive è stabile”. Così Virginie Masserey dell’Ufsp in apertura dell’appuntamento settimanale con la stampa a Berna per aggiornare sulla situazione epidemiologica. “È probabile che il numero di casi continuerà ad aumentare ma più lentamente rispetto alle settimane precedenti”, sottolinea. Il numero delle infezioni – come già detto più volte dagli esperti – è però probabilmente sottostimato, questo perché molte persone sono senza o quasi sintomi.

Differenze regionali

Permangono in Svizzera differenze sostanziali tra i cantoni. Il tasso di positività - fino al 50% per i test PCR - è assai elevato, con un’incidenza che varia molto nelle regioni: particolarmente toccati dal fenomeno sono la regione del Lemano, dove anche i ricoveri tendono a crescere, al pari del Ticino. Per quanto riguarda le vaccinazioni, l’Ufsp ha spiegato che quasi il 68% della popolazione è vaccinata e il numero di nuove vaccinazioni alla settimana è stabile. In tal senso Masserey ha anticipato che la Commissione per le vaccinazioni starebbe lavorando all’adeguamento per la raccomandazione del richiamo del vaccino anche per i più giovani(over 12).

“Evitare luoghi affollati”

Rispetto alle nuove misure sulla quarantena Masserey ha sottolineato l’importanza a rimanere cauti e a rispettare le misure il più possibile. “La riduzione è possibile perché Omicron ha un periodo di incubazione più breve”, ha spiegato. Tuttavia, a suo avviso, anche dopo la fine della quarantena è sempre meglio portare una mascherina ed evitare luoghi affollati: il pericolo di essere positivi, benché senza sintomi, è reale. Sussiste quindi la possibilità di trasmettere l’infezione.

Manca il personale

Anche il medico Rudolf Hauri ha sottolineato la difficoltà di tutti i cantoni a fare il tracciamento dei contatti. “Nonostante il periodo più breve di isolamento e quarantena il problema persiste”, spiega Hauri. Infatti, alle persone infette, probabilmente sarà capitato anche a voi, viene chiesto spesso di contattare loro stesse i contatti più strette. Ma questa è una soluzione “necessaria, perché al momento non ci sono altre scelte”. “Finora non ci sono stati colli di bottiglia nel sistema sanitario, ma ci sono carenze di personale”, afferma Hauri. I Cantoni sono collegati in rete per aiutarsi a vicenda in caso di emergenza. I diversi carichi di lavoro potrebbero essere compensati e finora non sono stati necessari trasferimenti di pazienti malati.