“Situazione stabile, ma va monitorata”

Ospedali e Covid, a che punto siamo? Il portale Blick ha interpellato alcuni nosocomi svizzeri per stilare un parziale bilancio della situazione. Ne emerge un quadro non omogeneo.

Omicron poco presente

All’Ospedale universitario di Zurigo i pazienti Covid in terapia intensiva hanno contratto quasi tutti la variante Delta, mentre non è presente alcun caso Omicron. Anche nelle cure intense del Chuv di Losonna non vi sono pazienti Omicron, mentre se ne contano due all’ospedale di Ginevra. Fare una previsione rimane comunque difficile, dicono da Ginevra, e anche se il carico di lavoro è stabile, rimane comunque alto.