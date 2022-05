Siccità, verso un sistema nazionale di prevenzione

La Confederazione vuole allestire un sistema di individuazione precoce e di allerta per far fronte ai sempre più frequenti periodi di siccità. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, precisando che sarà operativo dal 2025 e costerà 4,75 milioni di franchi. Lo scopo di questo sistema è di indicare con diverse settimane di anticipo l’approssimarsi di una situazione critica. Le categorie interessate, come gli agricoltori o i fornitori di acqua potabile, potranno così adottare misure adeguate e prevenire i danni, si legge in una nota governativa odierna.