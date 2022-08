In futuro “ci sarà una sovrapposizione di crisi, una sorta di millefoglie.” È quanto affermato da Martin von Muralt, da pochi giorni delegato della RSS.

“Una triplice sfida”

In un’intervista pubblicata sul quotidiano “Le Temps”, von Muralt parla di un’accelerazione delle varie crisi. “Siamo di fronte a una triplice sfida: operativa, strategica e politica”, avverte l’ex direttore del carcere di Champ-Dollon di Ginevra, citando ad esempio pericoli informatici, carenza d’energia, pandemie e interruzioni delle catene di approvvigionamento, nonché il cambiamento climatico. “È essenziale che i nostri valori democratici sopravvivano a queste crisi”, spiega von Muralt, secondo cui bisogna “sviluppare ulteriormente la resilienza della popolazione”. Il 47enne dallo scorso primo d’agosto ha sostituito l’ormai neo-pensionato André Duvillard, ex comandante della polizia cantonale neocastellana e dal 2012 - fino allo scorso 31 luglio - delegato per la RSS.