Si stringe la tenaglia della canicola

Quella che si apre davanti a noi sarà – ancora una volta – una settimana rovente, a Sud come a Nord delle Alpi. Da giovedì scorso sul nostro cantone pende un’allerta di grado 3 su 4 per canicola. Al momento, questa rimane in vigore su tutto il Ticino fino alla sera di venerdì, a eccezione delle alte valli.

MeteoSvizzera segnala temperature massime in arrivo comprese tra 31 e 35°C, con umidità fra il 35 e il 45%. Su quest’ultimo punto, il bollettino di Locarno Monti è impietoso: ogni stringa giornaliera delle previsioni per la settimana in corso si conclude con un lapidario “Afoso.”, che non lascia spazio a troppe interpretazioni. La fase più intensa di questa lunga settimana canicolare è attesa fra mezzogiorno di mercoledì e venerdì sera. E potrebbe non essere finita: dalle colonne dell’edizione odierna del CdT, Matteo Buzzi di MeteoSvizzera annuncia il probabile prolungamento dell’allerta.

Caldo ancora più intenso sulla Romandia, ma durata inferiore

Da oggi, tuttavia, Ticino e Basso Moesano sono in buona compagnia: MeteoSvizzera ha esteso l’allerta canicola di grado 3 anche a buona parte della Svizzera romanda, del Vallese e alla regione di Basilea. Anzi: qui le temperature potrebbero risultare anche più elevate che a Sud delle Alpi. “In queste regioni – scrive il servizio meteorologico nazionale – le temperature massime saliranno da lunedì a valori sui 33 – 35 °C, con punte fin verso 37 °C”.

L’ondata canicolare della Svizzera occidentale potrebbe però essere più breve, con l’arrivo di una perturbazione temporalesca previsto per mercoledì che dovrebbe essere accompagnato da un calo delle temperature. “Se questa diminuzione sarà sufficiente a scendere di nuovo sotto la soglia per l’allerta canicola lo si vedrà nei prossimi giorni, sulla base dei nuovi dati che saranno man mano a disposizione”.

Nella Siberia della Svizzera si scende a zero

Occorre quindi armarsi di ventilatore, condizionatore, bibite fresche e tanta pazienza. In alternativa, per chi può, MeteoSvizzera suggerisce una gita a La Brévine (NE), la mitica “Siberia della Svizzera”, dove nella notte fra venerdì e sabato la minima è scesa a 0,6 gradi. Nei prossimi giorni la temperatura nella località neocastellana non dovrebbe più essere così bassa (nemmeno di notte), ma sarà comunque più fresco rispetto alle nostre latitudini: martedì, la giornata più calda, i valori dovrebbero infatti fermarsi attorno ai 30 gradi.