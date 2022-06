“Si può approvare ogni mozione, ma se l’Ue non negozia...”

Per Ignazio Cassis, la mozione che chiede al Consiglio federale di avviare trattative per fare rientrare la Svizzera in Horizon Europe è “un’illusione”. Il Nazionale, sebbene di misura, l’ha approvata ugualmente. La palla passa agli Stati