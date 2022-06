Si discute ancora sul freno ai costi nella sanità

Freno ai costi della sanità

La proposta di modifica costituzionale vuole fare in modo che le spese evolvano in modo corrispondente all’economia nazionale e ai salari medi, e che i premi rimangano finanziariamente sostenibili. Per l’esecutivo, il nesso con l’evoluzione dei salari rappresenta una misura troppo rigida e non differenziata che non tiene conto di fattori come l’evoluzione demografica, i progressi tecnici della medicina e la dipendenza dei salari dall’andamento congiunturale. Tuttavia, visto che condivide l’obiettivo di frenare le spese, il Governo ha elaborato un controprogetto indiretto che vuole introdurre nella legge un obiettivo sull’evoluzione dei costi. Ieri, durante il primo giorno di discussioni sull’iniziativa, tutti i gruppi parlamentari, ad eccezione di quello del Centro, hanno chiesto di bocciare la proposta di modifica costituzionale. Il Consiglio nazionale le preferisce un controprogetto indiretto che mira a fissare obiettivi a livello di costi e qualità.