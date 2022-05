Si cercano i migliori borghi turistici del mondo

L’iniziativa “Best Tourism Villages”, lanciata nel 2021 dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), è giunta alla seconda edizione. Dopo l’ottimo risultato ottenuto dalla Svizzera nel 2021 (Paese di maggior successo, con tutti e tre i candidati premiati, Gruyères, Saas Fee e Valposchiavo), ora continua la ricerca di altri aspiranti promettenti. Come Stato membro dell’OMT, anche quest’anno la Svizzera può proporre tre candidature.

Borghi più belli

L’iniziativa dell’OMT premia i borghi che all’insegna dello sviluppo sostenibile, adottano un approccio turistico innovativo e trasformativo nelle aree rurali, hanno una densità demografica ridotta e al massimo 15 000 abitanti; si trovano in un’area in cui sono fortemente rappresentate attività tradizionali come l’agricoltura, la silvicoltura, l’allevamento o la pesca e condividono i valori e lo stile di vita della comunità.