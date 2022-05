Sfiorati i 34 gradi a Coira

Un’altra giornata canicolare: il picco è stato registrato oggi a Coira dove si sono sfiorati i 34 gradi (33,6 gradi). Questo pomeriggio il termometro a Delémont ha raggiunto i 31,8 gradi, stabilendo un nuovo record per il capoluogo giurassiano in un mese di maggio. Il termometro ha superato i 30 gradi in varie parti della Svizzera: Bad Ragaz (SG) ha raggiunto il suo attuale record con 33,7 gradi, a Sion e a Basilea sono stati misurati 32,7 gradi e a Ginevra 31,1, indicano i dati di Meteonews. A Lugano invece MeteoSvizzera ha registrato “soltanto” 26,5 gradi.