Settore secondario, produzione e fatturato in aumento nel 2021

Ultimo trimestre del 2021

Considerando solo il quarto trimestre del 2021, la produzione nel settore secondario - costruzioni e industria - ha registrato un aumento del 6,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre le vendite sono aumentate dell'8,3%. Nella sola industria, complessivamente, la produzione è salita del 7,3% e il fatturato del 9,3% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. A segnare l'aumento maggiore, scrive l'Ust, è stato soprattutto il mese di novembre (+9,3% per la produzione; +11% per le vendite), seguito da dicembre (+7,3%; +9%) e ottobre (+4,3%; +7,2%). Nell'ultimo trimestre del 2021 gli incrementi sono stati per contro più lievi per il settore delle costruzioni (rispettivamente +0,2% e +4,6%). Più in dettaglio, si registra un incremento nell'ambito dei "lavori di costruzione specializzata" (+2,7%; +6,4%), un'evoluzione contrastata dell'edilizia (-3,5%; +2,5%). In flessione, infine, genio civile (-3,6%: -1,1%).