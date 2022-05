Settore alberghiero col vento in poppa

Inizio anno decisamente positivo per il settore alberghiero svizzero: nel primo trimestre sono stati registrati 8 milioni di pernottamenti, pari a un aumento del 55,5% (+2,9 milioni) su base annua. Lo rende noto l’Ufficio federale di statistica (UST). Gli stranieri hanno generato in totale tre milioni di pernottamenti (+187,6%; +1,9 milioni), mentre il turismo interno ha generato circa 5,1 milioni di pernottamenti (+22,4%; +924’000), ha comunicato l’organismo di Neuchâtel.

Il caso Ticino Sempre in marzo, il Ticino risulta in controtendenza, con i pernottamenti che sono passati dai 153’572 dell’anno scorso ai 139’619 di quest’anno. Nei Grigioni il dato è salito da 513’004 a 685’290. Nel trimestre è però positivo anche il dato ticinese, passato da 248’154 pernottamenti a 284’649. Molto positivi i numeri grigionesi, passati da 1’550’056 a 2’096’152.

La situazione negli altri paesi Altri mercati si sono ripresi più rapidamente, in particolare la regione del Golfo, ma anche gli Stati Uniti, con pernottamenti che in marzo hanno superato i 100'000: quindici volte in più rispetto all'anno scorso. Gli Usa raggiungono così il quinto posto fra i Paesi di provenienza, superando Italia e Paesi Bassi.

In calo i turisti russi

Lanciando uno sguardo alla guerra in Ucraina, si nota che i turisti provenienti dalla Russia sono diminuiti del 10% rispetto al 2021. La contrazione si registra soprattutto nelle zone di montagna, mentre in città come Ginevra e Zurigo vi è addirittura un aumento delle presenze. In generale, i cittadini russi hanno comunque perso di peso sul mercato turistico elvetico: nel marzo 2022 rappresentavano lo 0,54% dei pernottamenti di stranieri, un dato che era ancora dell'1,2% sull'insieme del 2021.