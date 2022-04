“Serve una cellula di crisi permanente”

“I Cantoni vanno informati in tempo utile”

A volte i Cantoni sono venuti a conoscenza dei cambiamenti della politica di gestione della pandemia - perseguita dal Consiglio federale, ndr. - solo poco tempo prima della popolazione. Tuttavia, per poter attuare le misure di protezione, i Cantoni devono essere informati e coinvolti in tempo utile. Il regolare scambio intersettoriale a livello strategico è stato un po' carente durante la pandemia, ha sostenuto Rathgeb. Malgrado ciò, i Cantoni non chiedono un ruolo più importante per la CdC. “Vogliono però essere coinvolti prima, più da vicino e soprattutto in modo più diretto dalla Confederazione”, afferma Rathgeb.