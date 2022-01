“Senza media, niente democrazia”

La scomparsa nel 2017 del periodico “L’Hebdo” ne è un esempio. L’ex vicedirettrice Chantal Tauxe ha messo in guardia: “Se non si fa nulla, v’è da temere che in futuro nessun rappresentante dei media si presenti alle conferenze stampa delle autorità di un piccolo comune. Come avverrà allora l’informazione a destinazione dei cittadini?”